Три европейские страны создадут "зеленый энергопровод" в Средиземном море

Франция, Испания и Португалия создадут "зеленый трубопровод" в Средиземном море, по которому можно будет прокачивать природный газ, а в будущем - водород. Такая договоренность достигнута лидерами стран в рамках саммита ЕС в Брюсселе.

Как сообщает Associated Press, в совместном заявлении говорится, что проект с условным названием BarMar, является оптимальным способом соединить Иберийский полуостров и Центральную Европу.

По словам премьера Испании Педро Санчеса, идея заключается в том, чтобы соединить Иберийский полуостров с остальной Европой под Средиземным морем, трубопровод должен выходить на поверхность в Марселе. Его временно могут использовать для прокачки природного газа, а дальше - водорода.

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что проект может предусматривать создание также дополнительных интерконнекторов для электросети.

Договоренность включает и завершение газовых интерконнекторов между Португалией и Испанией.

Сначала Испания и Португалия продвигали идею газопровода через Пиренеи. В Париже идею восприняли сдержанно, аргументируя это тем, что на проект понадобится слишком много средств и времени. После 24 февраля на проект трубопровода с Иберийского полуострова во Францию начали смотреть как способ поддержать те европейские страны, которые в условиях "энергетической войны" оказались наиболее уязвимыми, идею поддержал и канцлер Германии Олаф Шольц.

Санчес и Макрон рассказали, что трое лидеров снова обсудят этот вопрос 8-9 декабря в Испании и там проект должны финализировать, на его построение планируют привлечь европейские средства.