США поднимут в Совбезе ООН вопрос о поставках России иранских беспилотников

США, Великобритания и Франция поднимут вопрос о поставках иранского вооружения в Россию на сегодняшнем закрытом заседании Совета Безопасности ООН.

Это произойдет после того, как Украина обвинила Россию в том, что та нарушает резолюцию СБ ООН об эмбарго на поставки вооружения из Ирана, сообщает Reuters.

Дипломаты в комментарии изданию заявили, что все три страны также считают, что импорт иранских дронов является нарушением 231-й резолюции Совета Безопасности ООН. Представители западных стран попросят представителя ООН проинформировать членов Совбеза по этому вопросу.

Кроме того, Украина пригласила экспертов ООН для проверки беспилотников, предположительно, иранского происхождения, которые Россия использует для нападения на украинские цели в нарушение этой резолюции.

"Мы хотели бы пригласить экспертов ООН посетить Украину как можно скорее для осмотра изъятых БПЛА иранского происхождения, чтобы способствовать выполнению резолюции 2231 Совета Безопасности ООН", - говорится в письме, распространенном во вторник постпредом Украины при ООН.

В письме от 14 октября говорится, что в конце августа беспилотники серий Shahed и Mohajer были переданы России, что Украина и крупные западные страны расценивают как нарушение резолюции 2231, которая одобрила ядерную сделку с Ираном 2015 года.

Согласно резолюции, эмбарго на обычные вооружения в отношении Ирана действовало до октября 2020 года. Несмотря на усилия США под руководством бывшего президента Дональда Трампа по продлению эмбарго на поставки оружия, Совет Безопасности ООН отклонил это предложение, что позволит Ирану возобновить экспорт оружия, пишет УНИАН.

Однако Украина и США утверждают, что резолюция по-прежнему включает в себя ограничения на ракеты и связанные с ними технологии, которые действуют до октября 2023 года и могут охватывать экспорт и покупку передовых военных систем, таких как дроны.

В письме постпреда Украины говорится, что "беспилотники Mohajer и Shahed соответствуют параметрам", предусмотренным резолюцией 2231, "поскольку их дальность действия равна или превышает 300 км".