В Евросоюзе планируют создать механизм сглаживания скачков цен на газ

Еврокомиссия (ЕК) в целях борьбы с энергетическим кризисом планирует разработать механизм ограничения волатильности цен на газ на виртуальном хабе Title Transfer Facility (TTF, "Главный пункт перевода") в Нидерландах, через который определяются рыночные расценки на голубое топливо. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на проект документа ЕК.

Согласно информации, ЕК намерена установить на хабе TTF временный механизм, который позволит предотвращать слишком резкие скачки цен на газ. Ожидается, что это поможет избегать крайней волатильности и скачков цен, а также спекуляций, которые могут затруднить поставки природного газа некоторым странам Евросоюза.

В нем фигурирует также временная система, призванная избегать высокой волатильности на рынке деривативов в энергетике - производных финансовых инструментов. Цель - "обеспечить более рациональный механизм ценообразования", чтобы защитить энергетические компании ЕС от скачков цен и помочь им обеспечить поставки в среднесрочной перспективе, пишет ТАСС.

Как говорится в публикации, ЕС работает над созданием дополнительной площадки для определения цены на сжиженный природный газ (СПГ). Индекс новой площадки будет введен в конце 2022 года. Пакет мер в целом планируется обсудить на саммите ЕС в Брюсселе 20-21 октября.