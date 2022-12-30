Европейские цены на газ упали до уровня до российского вторжения в Украину

Европейские цены на газ упали до уровня, который в последний раз наблюдался до начала вторжения России в Украину в феврале, после того как теплая погода на континенте ослабила опасения по поводу нехватки газа.

По данным компании Refinitiv, занимающейся сбором данных, фьючерсный контракт на газ в Европе на месяц вперед упал в среду до 76,78 евро за мегаватт-час, что является самым низким уровнем за последние 10 месяцев, а затем поднялся до 83,70 евро.

Во вторник 83,2% газовых хранилищ ЕС были заполнены, показали данные отраслевой организации Gas Infrastructure Europe. В мае ЕС установил цель заполнить 80% своих газовых хранилищ к началу ноября, чтобы подготовиться к зиме. В августе эта цель была достигнута, а к середине ноября она достигла максимума - более 95%.

В четверг цены на газ еще больше отскочили от 10-месячного минимума и достигли 85,50 евро за мегаватт-час, пишет The Guardian.

Европе предстоит еще несколько месяцев отопительного сезона, и некоторые руководители отрасли считают, что нехватка энергии может стать проблемой и следующей зимой. Однако трейдерам также пришлось взвесить последствия рецессии, ожидаемой в нескольких крупных европейских странах, которая может снизить спрос на энергию.

Цены на газ в Великобритании также снизились с максимумов, достигнутых в начале этого года. В среду цена на газ на сутки вперед закрылась на уровне 155 пенсов за терм, по сравнению с 200 пенсами за терм в начале 2022 года и более чем 500 пенсами за терм в августе.