Не менее 10 стран ЕС выступают против установления предельной цены на газ

Брюссель сталкивается с давлением со стороны не менее 10 стран ЕС в вопросе установления ограничения на цены на газ для всех поставщиков, причем некоторые правительства предупреждают, что выделение России может подтолкнуть Владимира Путина к полному прекращению поставок в Европу.

Как пишет Financial Times, по словам официальных лиц, страны-члены, выступающие против предложения президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен применить ограничения исключительно к импорту российского газа, включают Италию, Польшу и Грецию.

Отсутствие консенсуса по ограничению цены на газ означает, что это предложение, скорее всего, будет обсуждаться лишь кратко на экстренной встрече министров энергетики в пятницу, предназначенной для согласования мер, которые помогут потребителям и компаниям преодолеть энергетический кризис, сказали они.

"Откровенно говоря, россияне, вероятно, отомстят за это", — сказал Никос Цафос, главный советник премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса по энергетике.

"Европа должна громко высказаться и ввести разумную цену", — сказал министр энергетики Италии Роберто Чинголани, заявив, что он также предпочитает общее ограничение.

Все боятся эффекта домино, если Россия прекратит поставки, потому что европейские страны так взаимосвязаны, сказал высокопоставленный чиновник ЕС. "Если вы отключаете только российский газ, вы возмущаете Россию, не влияя на других поставщиков, и если вы, скажем, Португалия, не импортирующая российский газ, что вы можете вернуть избирателям?"

Официальные лица заявили, что установление ограничения цены на российский газ, вероятно, потребует единодушного одобрения всех 27 государств ЕС, поскольку это будет рассматриваться как общеблоковая санкция. Общее ограничение цены на газ может быть принято квалифицированным большинством. Венгрия, Австрия и Нидерланды высказали предупреждение относительно общего ограничения.

Сторонники ограничения цены на весь импорт газа предлагают установить ее выше текущих цен в Азии и США, чтобы гарантировать, что у международных трейдеров будет стимул делать поставки в Европу.

В пятницу министры ЕС также должны обсудить налог на чрезмерные доходы производителей электроэнергии и меры по сокращению потребления энергии.