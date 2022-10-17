Путин фактически объявил войну Западу - спецслужбы Германии

Руководители двух крупнейших немецких спецслужб обвинили Путина в том, что он нападением на Украину де-факто атаковал весь Запад. Об этом пишет Spiegel.

Действия Путина являются "объявлением войны всему свободному, демократическому миру", заявил глава Федеральной разведывательной службы (BND) Бруно Каль.

"Тлеющее системное соперничество превратилось в открытую борьбу", - заявил президент Ведомства по защите конституции Томас Гальденванг.

Оба руководителя ведомств выступили на слушаниях в Бундестаге. Раз в год парламентский контрольный орган, который обычно заседает только в закрытом режиме, собирается публично и спрашивает у трех руководителей федеральных разведывательных служб - BND, Федерального ведомства по охране конституции (BfV) и Службы военной контрразведки (MAD) - их оценку текущей ситуации, сложившейся в стране.

Атака России на Украину "изменила правила игры" во всех сферах политики, связанных с безопасностью, заявил руководитель BfV Гальденванг. Это имеет прямое влияние на внутреннюю безопасность Германии. В апреле федеральное правительство выслало из страны 40 российских шпионов.

"Но это далеко не все", - сказал президент Ведомства по вопросам защиты конституции.