Совмин Беларуси установил порядок ценообразования на новые товары

Совмин Беларуси утвердил порядок установления цен на новые товары, следует из постановления №693 от 14 октября 2022 года.

Согласно документу, субъекты торговли могут устанавливать цены на новые товары, которые до 6 октября 2022 г. не реализовывались, самостоятельно (без согласования):

- с учетом ограничений, установленных государственными органами, осуществляющими регулирование цен (тарифов);

- с применением предельной максимальной оптовой надбавки, торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) 30 процентов к отпускной цене производителя (импортера) – при отсутствии ограничений, установленных государственными органами.

«Реализация товара субъекту хозяйствования, которому этот товар не реализовывался до 6 октября 2022 г., осуществляется по ценам не выше минимальной цены, применяемой на 5 октября 2022 г., при наличии копии подтверждающего документа такой применяемой минимальной цены.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие оптовую и (или) розничную торговлю, оказывающие услуги (одного вида), на товары (одного наименования от одного и того же поставщика), услуги, которые до 6 октября 2022 г. не реализовывались (не оказывались) ими в Республике Беларусь в одном из торговых объектов, объектов обслуживания юридического лица или индивидуального предпринимателя, устанавливают цены (тарифы) на этот же товар (услугу) на уровне минимальной цены (тарифа) реализации данного товара (услуги) в иных принадлежащих им торговых объектах, объектах обслуживания.

Установление цен в соответствии с требованиями настоящего пункта не должно привести к повышению цен по сравнению с ценами, применяемыми на 5 октября 2022 г.», - также сказано в документе.