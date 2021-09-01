ЕЭК согласовала продление госрегулирования цен в Беларуси

Евразийская экономическая комиссия согласовала продление срока государственного регулирования цен на социально значимые товары в Беларуси.

"Коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании 31 августа согласовала продление срока государственного регулирования цен на социально значимые товары в Республике Беларусь до 31 декабря 2021 года включительно. Принятое решение Коллегии ЕЭК будет способствовать обеспечению доступности социально значимых товаров для населения", - сообщила пресс-служба ЕЭК.