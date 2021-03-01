Лукашенко надо выработать политику ценообразования, чтобы «нормально выглядело»

Лукашенко поручил чиновникам выработать глобальную политику ценообразования, которая с одной стороны позволяла бы повышать цены, но с другой стороны не вызывала бы недовольство у населения.

При этом, он якобы раскритиковал недавнее постановление Совмина о введении госрегулирования цен на 62 товарные позиции и 50 наименований лекарств.

"Это же не дело, что мы там 60 позиций взяли под контроль. Знаете, молоко взяли под контроль, будем придерживаться. А вот масло - пусть растет любыми темпами цена? А что, наши люди масло не употребляют? Поэтому и здесь надо посматривать на ценообразование. Надо выработать в глобальном плане политику ценообразования, чтобы это нормально выглядело, чтобы не ретроградами какими-то были. Чтобы действительно дефицит не создать, но и чтобы люди видели, что нет необоснованного роста цен", - поставил задачу пенсионер.

"Люди прекрасно все понимают. В Беларуси каждый понимает, что такое цены и ценообразование. Поэтому разумно, без перегибов мы должны подойти к этому вопросу", - добавил Лукашенко.