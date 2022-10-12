Последнее обновление: 12.10.2022 09:09

Беларусь денонсирует протокол о подаче жалоб в Комитет ООН по правам человека

Нижняя палата парламента РБ в одном чтении приняла проект закона о денонсации Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года.

«Основной причиной выхода из Факультативного протокола является произвольное расширение полномочий указанного комитета, создающее дополнительные необоснованные обязательства для государства, которые им не принимались при присоединении к международному акту», - сказано в сообщении пресс-службы парламента.

Факультативный протокол устанавливает механизм подачи и рассмотрения в Комитете ООН по правам человека сообщений от отдельных лиц, утверждающих, что они являются жертвами нарушения какого-либо из прав.

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