Госдеп США призывает страны поддержать резолюцию по Украине в ООН

Госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд во вторник провели встречу с представителями дипкорпуса в Вашингтоне, чтобы призвать их поддержать резолюцию ООН, осуждающую аннексию Россией украинских территорий.

В виртуальной встрече участвовали 165 дипломатов, представляющих более 100 государств, передает BBC.

"Речь идет о том, чтобы коллективно сказать "нет" прямому нарушению Устава ООН и попыткам украсть территории силой. Они призвали все страны ООН осудить эти действия на Генеральной Ассамблее ООН на этой неделе", - сказал глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Голосование по резолюции пройдет в ближайшие дни в рамках экстренного заседания Генеральной Ассамблеи ООН.