Байден и Зеленский провели телефонный разговор

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в котором шла речь о дальнейшей поддержке Украины и предложенной украинской стороной "формуле мира".

Байден со своей стороны акцентировал, что США определили приоритетом усиление противовоздушной обороны Украины, в том числе через последний пакет помощи на 275 млн долларов, в который входят системы для борьбы с беспилотниками; также напомнил о выделенном США пакете на 53 млн долларов на оборудование для ремонта энергосистемы после российских ударов.

"Президент Байден отметил задекларированную президентом Зеленским открытость к справедливому миру на основе фундаментальных принципов, заложенных в Хартии ООН. Он подтвердил готовность США и дальше предоставлять Украине безопасность, экономическую и гуманитарную помощь, работать над привлечением России к ответственности за военные преступления и зверства и созданием последствий для нее за агрессию", - отмечают в коммюнике Белого дома.

Украинская сторона отмечает, что Зеленский поблагодарил за последовательную поддержку США и их роль в консолидации глобальных усилий для того, чтобы остановить Россию.

Зеленский отметил, что Украина стремится достичь мира, и напомнил о предложенной им в выступлении на саммите G20 "формуле мира" из 10 шагов. "Президент Украины очертил видение украинской стороны относительно дальнейшей работы в этом важном направлении и выступил с инициативой созыва Глобального саммита мира", - сообщают в Офисе президента.

Владимир Зеленский также сказал Байдену, что в результате систематических ракетных ударов РФ разрушено около 50% украинской энергетической инфраструктуры, и выразил надежду на продолжение помощи для ее восстановления и, параллельно, усиление ПВО.

"Владимир Зеленский поблагодарил лидера США за подтверждение готовности поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо, а также за четкую и последовательную приверженность Соединенных Штатов принципам суверенитета и территориальной целостности нашего государства в международно-признанных границах", - добавляют в коммюнике.