Байден и Зеленский по телефону обсудили оружие, ЗАЭС, псевдореферендумы и санкции

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский вечером 25 августа в телефонном разговоре обсудили американскую военную помощь, ситуацию на Запорожской АЭС, санкции и возможные псевдореферендумы на оккупированных Россией территориях.

"Байден подтвердил, что США продолжат поддержку Украины и проинформировал о продолжающейся оборонной помощи, включая анонсированный накануне пакет объемом почти 3 млрд долларов… Лидеры также призвали РФ вернуть Украине полный контроль над Запорожской АЭС и предоставить МАГАТЭ доступ к ней", - говорится в сообщении Белого дома.

Зеленский поблагодарил Байдена за всю помощь, в том числе последний, самый большой пакет военной помощи на $3 млрд., особо отметив ЗРК NASAMS, и еще $3 млрд финансовой помощи через Всемирный банк, сообщил офис Зеленского.

Зеленский также рассказывал о срочных проблемах с критической инфраструктурой и жилищным фондом из-за нанесенных войной разрушений и предложил усилить двустороннюю координацию для решения самых критических вопросов.

Обсуждалась тема псевдореферендумов, которые РФ может объявить на оккупированных территориях, и об усилении санкций против России.