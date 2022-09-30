Байден: США никогда не признают аннексию украинских территорий

Соединенные Штаты никогда не признают попытки России аннексировать территорию Украины, заявил сегодня президент США Джо Байден.

«Я хочу четко заявить об этом. Соединенные Штаты никогда, никогда, никогда не признают претензии России на суверенную территорию Украины», — сказал Байден на встрече с лидерами стран Тихоокеанских островов в Вашингтоне.

«Так называемые референдумы были фикцией, абсолютной фикцией. Результаты были сфабрикованы в Москве. Истинная воля украинского народа проявляется каждый день, когда (люди) жертвуют своими жизнями, чтобы спасти народ и сохранить независимость своей страны», - подчеркнул он.

«Нападение России на Украину в преследовании имперских амбиций Путина является вопиющим нарушением Устава ООН и основных принципов суверенитета и территориальной целостности», - добавил президент США.