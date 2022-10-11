Последнее обновление: 11.10.2022 16:14

Международный уголовный суд будет расследовать российскую ракетную атаку по Украине

Международный уголовный суд (МУС) намерен провести расследование массовой ракетной атаки, совершенной Россией по территории Украины. Об этом сообщает CNN.

"Международное право обеспечит наказание виновных и всех тех, кто с помощью оружия и ракет способен напугать самых уязвимых", - сказал прокурор международного уголовного суда Карим Хан.

По его словам, закон может быть не таким сильным, как бы хотелось многим, но он и не так слаб, как многие думают.

"Сотрудники моего офиса минувшей ночью были в бункерах вместе со многими другими гражданскими. Украинские дети, женщины и мужчины. Это вопрос, затрагивающий вопросы морали, вопросы прав и вопросы эмпатии и человечности. Мы должны быть там, чтобы докопаться до истины", – подчеркнул Хан.

Как сообщалось, утром 10 октября Россия нанесла ракетные удары по Киеву, Хмельницкому, Львову, Житомиру, Днипру и другим городам. В общей сложности по территории Украины было выпущено 84 ракеты, 43 из них сбиты. Сегодня ракетные удары продолжаются.



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