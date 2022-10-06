Зеленский ждет от НАТО упреждающего удара по России на случай ее намерения применить ядерное оружие

Выступая по видеосвязи в австралийском Институте Лоуи, президент Украины Зеленский заявил, что НАТО и все международное сообщество должно предусмотреть возможность нанесения превентивных ударов по России, если она попытается применить ядерное оружие.

"Что должно сделать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия, - заявил Зеленский. - Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если применят, а не наоборот— ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать - ах ты так, ну вот, держи от нас!"

Зеленский подчеркнул, что если Российская Федерация применит ядерное оружие, мир никогда не простит этого ни президенту РФ, ни самой России.

Также в четверг Зеленский обратился к европейским лидерам с просьбой о дополнительных поставках вооружений, передает BBC.

Выступая перед участниками форум 40 наций в Праге, он заявил, что его страна должна отразить вторжение России, чтобы защитить свободу во всей Европе:

"Посмотрите, сейчас на поле боя в Украине - такая напряженная война, что абсолютное большинство государств просто не смогли бы ее вести. И именно поэтому эту войну надо выиграть сейчас - в Украине. Чтобы российский флот не мог перекрыть другие порты на Черном море, Средиземном море или любом другом море. Чтоб русские танки не наступали на Варшаву или опять на Прагу".