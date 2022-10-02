Выборы в Боснии: Лидирует умеренный босняк, победа Додика неопределенна

В Боснии и Герцеговине предварительные результаты голосования показали изменение состава трехстороннего президиума страны.

Босния и Герцеговина состоит из двух автономных регионов: Сербской Республики, где доминируют сербы, и Федерации БиГ, где проживают боснийцы и хорваты, связанные между собой слабым центральным правительством. На севере есть также нейтральный округ Брчко.

В президиум БиГ избирается один представитель от каждой этнической общины.

Как свидетельствуют данные подсчета почти 55% голосов избирателей, умеренный боснийский кандидат Денис Бечирович лидирует в борьбе за пост в президиуме от Боснии с результатом 55,78%. Он выигрывает у Бакира Изетбеговича, чья националистическая боснийская мусульманская Партия демократических действий (SDA) была у власти со времени окончания войны в 1996 году.

Исходя из подсчета 54,73% голосов избирателей, место в президиуме от хорватов получит представительница партии "Хорватского демократического содружества" Боряна Кришто с 51.36% голосов она заменит Желька Комшича, у которого 48,64%. Считалось, если Комшич победит, хорватские националисты могут заблокировать формирование правительства.

Соратница пророссийского лидера боснийских сербов Милорада Додика Желька Цвиянович набрала 51,65% голосов при подсчете 39,57% бюллетеней в борьбе за пост в президиуме от боснийских сербов.

Сам Додик на этот раз не выдвигал свою кандидатуру в президиум, поскольку он боролся за пост президента Республики Сербской. ЦИК пока не выдвинула никаких результатов, однако оба главных кандидата за пост, Милорад Додик и его соперница Елена Тривич, объявили о своей победе. Партия Додика утром заявила, что ее кандидат побеждает с перевесом в 31 тысячу голосов.

Выборы в Боснии проходят на фоне худшего политического кризиса в стране со времени окончания войны в 1990-х годах, вызванного сепаратистской политикой руководства Республики Сербской и угрозами блокады со стороны боснийских хорватов.