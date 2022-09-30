Последнее обновление: 30.09.2022 17:40

Монголия будет выдавать ВНЖ всем желающим россиянам

Иммиграционное агентство Монголии решило выдавать вид на жительство всем гражданам России, которые захотят этого.

"Граждане Российской Федерации обращаются с заявлением о пребывании в Монголии на определенный период времени. В связи с этой ситуацией принято решение о предоставлении соответствующей категории вида на жительство подавшим заявление гражданам Российской Федерации", - заявил глава агентства Нэргуйн Ууганбаяр.

Сейчас россияне могут находиться на территории Монголии без визы до 30 дней. Срок пребывания в стране иностранца без визы может продлен один раз на такой же срок.



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