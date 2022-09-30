Сенат США одобрил законопроект о временном бюджете

Сенат США в четверг принял законопроект о временном бюджетном финансировании, в котором предусмотрены 12,3 миллиарда долларов немедленной помощи Украине.

За законопроект проголосовали 72 сенатора, против выступили 25. Во вторник верхняя палата Конгресса примерно таким же количеством голосов поддержала включение его в повестку дня.

Теперь документ отправляется в Палату представителей, где, как ожидается, будет проголосован в пятницу. Это позволит американскому правительству избежать шатдауна - вынужденной приостановки работы госучреждений, которая может начаться в субботу.

Законопроект включает пакет помощи Украине в ее борьбе с российскими войсками. Это в частности $3 млрд на оказание военной помощи, включая обучение, оборудование, вооружение и логистическую поддержку; $1,5 млрд на пополнение запасов американского оборудования, предоставленного Украине или иностранным странам, которые оказали поддержку; и $2,8 млрд на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки.

Дополнительные $35 млн пойдут на финансирование реагирования на "потенциальные ядерные и радиологические инциденты" в Украине, а также на предотвращение краж этих материалов.