Дефицит бюджета США достиг рекордных $1,7 трлн

Дефицит бюджета США в первой половине 2021 финансового года (начался 1 октября 2020 года) превысил 1,7 трлн долларов. Об это сообщил в понедельник американский Минфин.

Следует отметить, что эта цифра является рекордной и почти вдвое превышает предыдущий максимальный показатель за полугодие, зафиксированный в 2011 финансовом году. Увеличение дефицита бюджета объясняется экстренными расходами американского правительства на преодоление экономического кризиса, который был вызван пандемией, спровоцированной новым коронавирусом.

Согласно данным Минфина, за первые шесть месяцев 2021 финансового года расходы федерального бюджета превысили 3,4 трлн долларов, в то время как поступления в казну составили лишь около 1,7 трлн долларов. В марте дефицит бюджета США увеличился почти на 660 млрд долларов.

В марте президент США Джо Байден подписал утвержденный Конгрессом новый пакет мер стимулирования экономики страны в условиях пандемии объемом 1,9 трлн долларов. Он предусматривает выделение приблизительно 400 млрд долларов непосредственно на борьбу с пандемией нового коронавируса. Около 1 трлн долларов должны направить на оказание помощи населению, остальное - на стимулирование экономики.