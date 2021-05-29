Госдеп США запросил $665 млн для защиты Европы

Государственный департамент США запросил у Конгресса $665,8 млн на 2022 финансовый год для защиты Европы и Евразии. Об этом говорится в бюджетном запросе американского ведомства.

Данная сумма, по мнению департамента, повысит устойчивость стран региона к «иностранному пагубному влиянию» и поспособствует евроатлантической интеграции. В частности, выделенные средства используют для противостояния растущим вызовам со стороны России и Китая.

«Финансирование будет направлено на поддержку программ, направленных на защиту демократии, верховенства закона, продвижение прав человека и гендерного равенства, борьбу с коррупцией и противодействие авторитаризму», — уточняется в сообщении, передает РБК.

Предполагается, что данные программы также будут «поддерживать свободные и честные СМИ, гражданское общество, энергетику и инфраструктуру, кибербезопасность и экономическое развитие», помогут устранить последствия пандемии. Среди адресатов помощи Грузия, Украина, Молдавия. Финансирование также направлено на помощь белорусскому народу в его стремлениях к демократии.

Для Украины Госдеп попросил выделить $255 млн. В сообщении говорится, что оказанная помощь позволит противодействовать агрессии со стороны России, ускорит процесс реформ по борьбе с коррупцией и процесс реформирования институтов для европейской интеграции страны.

Другим важным направлением Госдеп США назвал поддержку работы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которая следит за ходом конфликта в Донбассе.

Госдепартамент США также запросил из федерального бюджета на 2022 финансовый год более $810 млн на иностранное вещание, в первую очередь направленного на Россию, Китай и Иран. Средства должны пойти подведомственному департаменту Агентству по глобальным медиа (USAGM). Оно курирует в том числе радиостанции «Голос Америки» и «Радио Свобода», внесенные российским Минюстом в реестр СМИ — иностранных агентов.

Следующий финансовый год в США начинается 1 октября 2021 года.