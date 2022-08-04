Последнее обновление: 04.08.2022 16:16

Глава Нацбанка: Банки уже наелись рисками неплатежеспособных предприятий

Белорусские банки имеют достаточное количество ресурсов для кредитования экономики, в том числе и на льготных условиях, однако больше не могут принимать на себя риски неплатежеспособности предприятий, получающих (директивные – ред.) кредиты.

Об этом на заседании Брестского облисполкома заявил глава Нацбанка РБ Павел Каллаур, прозрачно намекнув, что дальнейшее кредитование возможно под госгарантии.

"Банки уже, можно сказать, исчерпали лимит принятия на себя рисков по неплатежеспособным предприятиям. Поэтому здесь остаются только два условия: либо гарантии правительства, либо гарантии облисполкома", - заявил Каллаур (цитата БелТА).

"На самом деле проблем с финансированием нет… около 30% выдаваемых кредитов выдаются на льготной основе. В целом по экономике льготная процентная ставка составила 6%. При инфляции государство доплачивает 12% тем, кто берет кредиты. Это суперстимулирующие условия. В том числе и программы под инвестиции для малого бизнеса", - уточнил глава Нацбанка.

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