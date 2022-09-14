Франция запускает публичные консультации по вопросам эвтаназии

Президент Франции Эммануэль Макрон представил во вторник 13 сентября план шестимесячных консультаций с гражданами по эвтаназии.

Французский закон об эвтаназии, известный как закон Клея-Леонетти, датируется 2016 годом. Его критиковали пациенты и политики, поскольку он разрешает только седацию больного человека - медикаментозное погружение в бессознательное состояние до смерти, и в том случае, когда жизненный прогноз больного краткосрочен.

Через пять месяцев после своего переизбрания Макрон решил вернуть вопрос об эвтаназии в повестку дня. Первым шагом будет шестимесячная консультация с гражданами, чтобы предположительно изменить правовую базу до конца 2023 года, пишет Euractiv.

Закон Клея-Леонетти хотели изменить в 2021 году, но внесенный в Национальную ассамблею законопроект отклонили, поскольку депутаты от консервативных групп внесли почти 4000 поправок.

Согласно последним данным Национального института демографических данных, ежегодно во Франции от 2000 до 4000 человек незаконно прибегают к эвтаназии.

"Активная помощь умирающим не должна быть предметом споров только техников, врачей или экспертов. Это обсуждение общества, где каждый гражданин должен иметь возможность выразить свою волю. Активная помощь умирающим – это свобода, но ни в коем случае не обязанность", – прокомментировал левый депутат Оливье Фалорни.

Также во вторник Национальный консультативный комитет по этике (CCNE) высказался за смягчение закона, рекомендуя развивать паллиативную помощь и глубокую седацию.

CCNE сожалеет о "крайне недостаточном соблюдении действующего законодательства" и призывает "сделать более эффективным доступ к глубокой и непрерывной седации до самой смерти", особенно в домашних условиях.

В Европе несколько стран разрешают эвтаназию за счет различных форм, включая Бельгию, Испанию, Нидерланды, Швейцарию и Люксембург.

31 марта Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает бельгийскую модель, которая позволяет любому человеку, являющемуся жертвой "постоянных и невыносимых физических или психологических страданий", и находится в "безысходной медицинской ситуации", покончить с жизнью.