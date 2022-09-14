Евросоюз будет вводить санкции за коррупцию

Европейский Союз в следующем году обновит законодательную базу по борьбе с коррупцией и включит коррупцию в санкционный механизм.

"Сегодня я хотела бы остановиться на коррупции со всеми ее гранями. Лица иностранных агентов, которые пытаются повлиять на нашу политическую систему. Лица теневых компаний или фондов, злоупотребляющих государственными средствами. Если мы хотим заслужить доверие, когда просим страны-кандидаты укрепить свою демократию, мы также должны искоренить коррупцию у себя дома", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем ежегодном обращении "О положении Союза" в Европарламенте.

По ее словам, Еврокомиссия в следующем году представит меры по обновлению законодательной базы по борьбе с коррупцией.

"Мы повысим стандарты в отношении таких правонарушений, как незаконное обогащение, злоупотребление влиянием и злоупотребление властью, помимо более классических правонарушений, таких как взяточничество. И мы также предложим включить коррупцию в наш режим санкций по правам человека, наш новый инструмент для защиты наших ценностей за границей", – сказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что коррупция "подрывает доверие к нашим институтам", поэтому "мы должны дать отпор всей силой закона"