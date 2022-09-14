Беларусь планирует поставить 15 тыс. Geely в РФ до конца года

Беларусь поставит 15 тысяч легковых автомобилей Geely в Россию до конца текущего года, сообщил гендиректор белорусско-китайского СП "БелДЖИ" Геннадий Свидерский.

"План по поставке в Россию 15 тысяч автомобилей Geely до конца 2022 года будет выполнен", - заявил он в эфире белорусского ТВ, передает Интерфакс.

Гендиректор предприятия утверждает, что автомобили Geely пользуются спросом в России, куда экспортируется 80% произведенных автомобилей. "Сегодня в Российской Федерации эксплуатируется свыше 70 тысяч Geely", - сообщил он.

Также сообщается, что в рамках импортозамещения будет усилена локализация производства. "В рамках Союзного государства производятся белорусские шины для автомобилей Geely, аккумуляторные батареи для электроавтомобилей, часть системы шумоизоляции, электронный блок управления ГЛОНАСС, автостекла, собираются мосты", - прозвучало в эфире телеканала.

В 2023 году еще больше автокомпонентов якобы будут производиться в Беларуси и России.

"В планах на следующий год – расширение поставок, в первую очередь в страны ЕАЭС. Также ведем переговоры по поставкам автомобилей с Сербией", - отметил Свидерский.