Авторынок Беларуси продолжил падение в августе

Продажи автомобилей в Беларуси в августе 2022 года составили 542 авто и упали на 2834 штук или 83,9% к августу прошлого года, сообщила Белорусская автомобильная ассоциация.

За 8 месяцев 2022 года продажи авто составили 11764 штуки, что на 56% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«К сожалению, продажи новых легковых автомобилей в августе пока не сигнализируют о начале восстановления рынка. Ожидаемый уровень продаж в ближайшие месяцы во многом будет определяться объемом реализации Geely. Без учета продаж отечественного производителя рынок вряд ли преодолеет рубеж в 500 легковых автомобилей в месяц», - заявил глава БАА Сергей Варивода.

Он отметил, что «ассортимент новых автомобилей от дилеров продолжает сокращаться. Если годом ранее дилерами – членами БАА на рынке были представлены 112 моделей новых автомобилей, то в августе 2022 года только 36».

Вместе с тем, дилерские запасы новых автомобилей превышают 2 000 единиц, что соответствует текущему трехмесячному объему продаж.

«Завершен процесс переноса проинфляционных факторов, сложившихся в первом полугодии, в цены новых автомобилей от дилеров. Фактически, на данный момент можно говорить о стабилизации цен, в том числе на автомобили, ввозимые из Российской Федерации», - сообщил он.

Глава БАА также посетовал, что «законодательство и практика деловых отношений на структурированном «официальном» автомобильном рынке пока не позволяют автодилерам Беларуси использовать механизм «параллельного импорта» или санкционированных поставок через третьи страны».