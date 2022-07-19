Последнее обновление: 19.07.2022 10:32

В Беларуси ужесточаются правила продажи подержанных автомобилей

Лукашенко указом №246 от 18 июля 2022 года ужесточил отдельные правила продажи подержанных автомобилей.

В частности, исключена возможность совершения сделок купли-продажи транспортных средств посредством оформления счета-справки и проведения расчетов между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами по таким договорам в наличной форме. Право выбора формы расчетов по сделкам между физическими лицами при этом сохранено.

«Для защиты граждан от недобросовестных участников сделок при отчуждении автомобилей», - говорится в официальном комментарии к документу.

Вводятся обязанность по заключению договоров об отчуждении транспортных средств только в письменной форме, а также требования об отражении в договоре сведений об отсутствии на момент его заключения ограничений (обременений) и запретов на совершение сделок с транспортным средством.

Договора купли-продажи транспортных средств, заключаемые между физическими лицами, могут проходить государственную регистрацию не только в соответствующих регистрирующих органах (ГАИ и Минсельхозпрод), но и путем нотариального удостоверения.

Данные положения указа вступят в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.

Ранее по теме


<Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование