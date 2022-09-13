Украина арестовала белорусские вертолет и авиазапчасти

Офис генпрокурора наложил судебный арест на вертолет, части несущих винтов для него, а также авиационный турбореактивный двигатель и другое имущество общей стоимостью почти 300 млн грн.

Имущество арестовано в рамках уголовному производства по факту коллаборационной деятельности (ч.4 ст. 111-1 УК Украины). В настоящее время принимаются меры по передаче арестованного имущества на нужды Вооруженных Сил Украины.

По данным следствия, до начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины вертолет и другое имущество были завезены на несколько украинских предприятий для ремонта по заказу Министерства обороны Беларуси, белорусских и российских предприятий.

Прокуроры установили, что предприятия, которым принадлежит арестованное имущество, проводят комплекс внешнеполитических и экономических действий в сфере разработки, производства и снабжения нужд вооруженных сил страны-агрессора военной и другой техники, способствуя агрессии РФ против Украины.

Кроме того, Министерством финансов США применены санкции в отношении одного из таких белорусских предприятий, а основными заказчиками услуг российских предприятий выступают федеральная служба войск национальной гвардии РФ, Министерство внутренних дел РФ и управление делами президента РФ.