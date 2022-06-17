Генпрокуратура Украины арестовала активы белорусской компании по добыче нефти и газа

Власти Украины арестовали активы белорусского предприятия, предоставляющего услуги в сфере добычи нефти и газа, на сумму около $135 млн., сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.

"В Киеве арестовали активы еще одного белорусского предприятия на 4 млрд гривен (около $135 млн)", - говорится в сообщении в Telegram-канале офиса генпрокурора, сообщает ТАСС.

Название предприятия не указано, однако, по данным следствия, оно работает на территории Украины, предоставляя услуги в сфере добычи нефти и природного газа, и при этом использует оборудование компании "Белоруснефть".

«Расследуется уголовное дело по статьям о финансировании действий, совершенных с целью насильственной смены власти и изменения границ страны, а также о злоупотреблении полномочиями юрлицом», - говорится в сообщении.

В среду Служба безопасности Украины сообщила об аресте активов белорусской топливной компании на сумму около $677 тыс.