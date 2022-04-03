Украина национализирует еще 1,4 тыс. вагонов из России и Беларуси

Сотрудники Государственного бюро расследований Украины обнаружили почти 1400 вагонов на территории Полтавской и Днепропетровской областей, владельцами которых являются физические и юридические лица из России и Беларуси.

"ГБР продолжает выявлять на территории Украины имущество российских и белорусских компаний, после чего инициирует ее национализацию", - говорится в сообщении ГБР.

В целях конфискации имущества стран-агрессоров и передачи его на нужды Украины территориальное управление ГБР Полтавы обратилось с соответствующей инициативой к руководству Полтавской и Днепропетровской военно-гражданских администраций.