Последнее обновление: 11.09.2022 11:46

Нацбанк РБ: Базовая инфляция в августе 2022 года составила 20,7%

Базовая инфляция в Беларуси в августе 2022 года разогналась до 20,7% в годовом выражении (в июне 20,1%), говорится в аналитическом отчете Нацбанка РБ.

Рост регулируемых цен и тарифов в августе составил 11,5% в годовом выражении, на плодоовощную продукцию замедлился до 8,1% с 20,0% в июле.

Агрегированный показатель трендовой инфляции в августе составил 13,8% к августу 2021 года.

Как сообщалось, инфляция в августе замедлилась до 17,9% в годовом выражении с 18,1% в июле. При этом на базовую инфляцию в августе пришлось 14,7 процентных пункта, на регулируемые цены и тарифы – 2,9 п.п., на плодоовощную продукцию – 0,3 п.п.

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