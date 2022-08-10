В июле годовая инфляция в Беларуси ускорилась до 18,1%

Потребительские цены на товары и услуги в июле 2022 года выросли на 18,1% в годовом выражении, сообщил Белстат РБ.

В январе годовая инфляция составила 10,4%, в феврале – 9,99%, в марте – 15,9%, в апреле – 16,8%, в мае 17,0%, в июне – 17,6%.

По сравнению с июнем 2022 года цены в июле выросли на 0,5%. С начала года рост цен уже составил 13,7%.

Продовольственные товары в июле подорожали на 19,6% в годовом выражении (к июлю 2021 года), снизились на 0,2% к июню и выросли на 13,6% с начала года. Непродовольственные товары подорожали соответственно на 20,7%, 1,2% и 17,2%.

Цены и тарифы на услуги в годовом выражении выросли на 12,0%, с начала года - 9,5% и на 0,8% к июню.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июле 2022 г. по сравнению с июнем 2022 г. составил 101,3%, с декабрем 2021 г. – 115,5%.