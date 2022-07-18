Последнее обновление: 18.07.2022 09:08

ЕАБР не видит условий для снижения инфляции в Беларуси

Аналитики ЕАБР прочат Беларуси сохранение высокого уровня инфляции до конца года, следует из еженедельного комментария банка.

«Давление на цены сохранится в ближайшие месяцы из-за высоких издержек транспортно-логистического характера, цен на сырье на мировом рынке, а также ослабления белорусского рубля к российскому. К концу года … инфляция сохранится вблизи текущих значений», - говорится в комментарии банка.

Как сообщалось, инфляция в Беларуси в июне составила 17,6% в годовом выражении после 17% в мае.

«Ускорение преимущественно произошло за счет повышения базовой инфляции до 19% в годовом выражении c 17,9% в мае, что, скорее всего, объясняется значительным ослаблением белорусского рубля к российскому. Сдерживало инфляцию в июне снижение цен на овощи и фрукты, которое последние месяцы идет быстрее сезонного», - отмечается в комментарии.

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