Последнее обновление: 11.09.2022 11:46

Более 100 тысяч сторонников независимости Каталонии вышли на марш в Барселоне

Десятки тысяч сторонников независимости Каталонии в воскресенье вышли на улицы Барселоны, сообщает La Vanguardia.

Ровно десять лет назад прошла наибольшая акция в поддержку независимости, на которую вышли 1,5 миллиона человек. С тех 11 сентября сторонники независимости проводят митинг в этот день, хотя в последние пять лет их количество уменьшается.

Акцию организовала Национальная ассамблея Каталонии (ANC). Участники прошли по центральным улицам и завершили ее у здания парламента.

По данным организаторов, на акцию вышли около 700 тысяч человек, власти города и правоохранители заявили о 150 тысячах участников. Никаких инцидентом во время марша не зафиксировано.

ANC решительно выступает против переговоров, которые каталонское правительство ведет с центральным правительством Испании в Мадриде. Организация заявляет, что потеряла веру в политические партии и готова двигаться без них к новой попытке разрыва с Испанией.

Ранее по теме


<Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование