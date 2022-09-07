Скончалась королева Великобритании Елизавета II, объявил Букингемский дворец.

Ей было 96 лет. Новым королем Великобритании стал ее сын и наследник Чарльз, передает BBC.

Елизавета II на протяжении 70 лет твердо правила Британией, проведя страну сквозь все перемены и завоевав уважение и восхищение во всем мире.

Большинство живущих сегодня в Великобритании и странах Содружества наций людей родились и прожили всю жизнь в эпоху ее правления.

Эпоха эта началась в 1952 году и получила название Новой Елизаветинской эры. Сегодня она завершилась.

Как говорится в заявлении Букингемского дворца, "королева мирно скончалась сегодня днем в Балморале. Король и королева-консорт останутся в Балморале этим вечером, а завтра вернутся в Лондон".