Налоговая Беларуси предоставила возможность регистрации с помощью номера мобильной связи

МНС Беларуси предоставило физическим лицам возможность удаленной регистрации в личном кабинете плательщика с использованием процедуры идентификации через мобильных операторов А1 и МТС, то есть по номеру мобильного телефона.

«Пройти регистрацию в личном кабинете через мобильных операторов А1 и МТС могут физические лица, не имеющие учетной записи в личном кабинете плательщика на портале МНС и состоящие на учете в налоговых органах. Обращаем внимание, что для осуществления процедуры регистрации необходимо наличие номера абонента А1 либо МТС, зарегистрированного за плательщиком», - говорится в сообщении ведомства.