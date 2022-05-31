Власти Беларуси намерены обложить мусорным налогом каждое домохозяйство

Белорусские власти намерены ввести экологический налог за отходы потребления, которым будут облагаться и физические лица, точнее домохозяйства.

"… Министерством жилищно-коммунального хозяйства предложено ввести экологический налог за захоронение отходов потребления. Сейчас он существует только за захоронение отходов производства», - сообщил представитель Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Максим Тарасов, которого цитирует БелТА.

По его словам, власти рассчитывают собирать до 60 млн ежегодно. На одно домовладение, к примеру двухкомнатную квартиру с тремя жильцами, «мусорный» налог составит около 5 рублей.

В настоящий момент домохозяйства уже платят мусорный налог – за вывоз мусора, скоро будут платить за захоронение.