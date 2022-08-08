Последнее обновление: 08.08.2022 10:01

Лукашенко не знает о налоге на сборщиков ягод и грибов

Лукашенко, судя по всему, ничего не знает о вводимом властями косвенном налоге на сборщиков ягод и грибов.

«Пока я президент - какой налог?!», - возмутился Лукашенко, услышав соответствующий вопрос. – «Это дикость, дурь полная».

"Почему я своим людям должен запретить? Это глупость полная! Я, наоборот, сторонник того, чтобы люди на месте зарабатывали больше", - заявил он.

Он сказал, что люди могут спокойно, не беспокоясь о каких-либо налогах, собирать грибы, ягоды и другие дикоросы.

Как сообщалось, согласно внесенной в Налоговый кодекс поправке, сборщик ягод и грибов в случае покупки недвижимости, автомобиля или иные дорогостоящих предметов по цене свыше 200 базовых величин (6400 рублей) будет обязан заплатить сбор в размере 10% от части суммы, превышающей 200 БВ.

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