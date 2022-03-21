Последнее обновление: 21.03.2022 18:15

Беларусь вводит запрет на экспорт 254 промышленных товаров

Белорусские власти вводят запрет на вывоз 254 видов промышленных товаров, сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на постановление Совмина РБ.

Запрет вводится на шесть месяцев «для защиты экономических интересов государства» и вступает в силу после официального опубликования, то есть с 22 марта.

Еще одним постановлением Совмин на 6 месяцев запретил вывоз продуктов зернопереработки, используемых для кормления животных.

«Запрет распространяется также на вывоз белкового сырья для комбикормовой промышленности и принят в целях обеспечения стабильной работы животноводства», - говорится в сообщении.

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