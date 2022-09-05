СК Беларуси сообщил о задержании «последователя нацистской идеологии»

Сотрудники ГУБОПиК МВД 14 марта 2022 года задержали 38-летнего «последователя нацистской идеологии», сообщила пресс-служба Следственного комитета РБ.

Уроженец Латвии, который официально нигде не работал, «более 10 лет размещал и хранил на своих страницах в социальных сетях изображения и видеоматериалы, популяризирующие нацизм, их организации и пособников-коллаборантов».

«Среди публикаций – изображения Адольфа Гитлера, нацистской символики, военной амуниции, а также нацистского приветствия, видео коллаборантов, целующих флаг со свастикой. Размещал мужчина также фотографии себя и членов своей семьи в элементах униформы нацистов», - также сказано в сообщении. – «При обыске дома у фигуранта обнаружена и изъята нацистская символика и атрибутика, форменное обмундирование, головные уборы, а также полноразмерный государственный флаг нацистской Германии».

«Действиям обвиняемого дана правовая оценка по ч. 1 ст. 130-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь (умышленные действия по реабилитации нацизма). Подобных уголовных дел на территории Минской области еще не было», - подчеркивается в сообщении.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за размещение в социальной сети нацистской символики.