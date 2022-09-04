В Праге в субботу 70 тысяч человек вышли в поддержку РФ и против поставок оружия Украине

Десятки тысяч людей в субботу собрались в центре Праги на демонстрацию против правительства, а также с требованием к диалогу с Россией, сообщают Ceske Noviny.

Полиция оценила число участников акции в 70 000 человек.

"Собрание на Вацлавской площади проходит мирно, и нам пока не приходилось решать какие-либо серьезные проблемы. По нашим оценкам, количество участников на 14:30 составляет около 70 000 человек", — сообщила полиция в Twitter.

Многие демонстранты принесли чешские флаги, некоторые также барабаны и транспаранты. У некоторых были плакаты против ЕС, НАТО, премьер-министра Петра Фиала, "зеленого курса" для Европы и против отказа правительства сотрудничать с Россией. На площади стояли стенды и флаги Коммунистической партии Чехии и евроскептического движения "Триколор".

Организаторы потребовали отставки правительства, а также разрешения своим экспертам вести переговоры о покупке газа и нефти.

"Чешской Республике нужно чешское правительство. Правительство Фиала может быть украинским, может быть, брюссельским, но точно не чешским", — сказала глава "Триколора" Зузана Майерова Заградникова.

По ее словам, правительство должно снизить налоги, в том числе НДС, и отменить антироссийские санкции, наносящие ущерб чешским бизнесменам. Она также требует прекратить поставки оружия в Украину.

Премьер Фиала заявил, что сегодняшняя демонстрация инициирована силами, которые заявляют о своей пророссийской позиции и выступают против интересов Чехии.

"Понятно, что российские пропагандистские и дезинформационные кампании появляются на нашей территории неоднократно, и кто-то просто поддается им", — сказал Фиала.

Он добавил, что каждый имеет право выражать свое мнение и проводить демонстрации. "Толкования событий, которые я имел возможность видеть до сих пор, указывают на резко возросшие пророссийские настроения, и, на мой взгляд, это не соответствует интересам Чехии и наших граждан", — добавил Фиала.