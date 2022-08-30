Последнее обновление: 30.08.2022 15:59

Тайвань впервые открыл огонь по китайскому беспилотнику

Военные Тайваня в понедельник открыли огонь по китайскому беспилотнику, который приблизился к островам Цзиньмэнь – это стало первым подобным инцидентом за всю историю китайско-тайваньской напряженности.

По данным командования обороны Цзиньмэна, беспилотники без предупреждения трижды совершили пролеты в районах островов Дадан, Эрдан и Шию. После предупредительного выстрела сигнальными ракетами дроны улетели в сторону Китая.

Однако позже еще один беспилотник снова вошел в воздушное пространство над закрытыми водами острова Эрдан.

Накануне командование обороны Цзиньмэнь заявило, что будет сбивать все беспилотные летательные аппараты КНР, которые "не прислушиваются к предупреждениям". Инцидент во вторник стал первым случаем, когда был открыт огонь по китайскому дрону.



<Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование