Испания передаст Украине системы ПВО и бронетехнику

Испания передаст Украине системы противовоздушной обороны и бронетехнику в рамках военной помощи. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Министерства обороны Испании.

В ведомстве отметили, что отправят в Украину средства ПВО, 1000 боеприпасов для полевой артиллерии, тысячу тонн дизельного горючего, разнообразную бронетехнику и 30000 единиц зимней формы.

Кроме того, Испания будет обучать украинских военных работе с ПВО, а также будет проводить обучение личного состава ВВС Украины в стране-союзнике.

В апреле Испания объявила об отправке Украине 200 тонн боеприпасов и другой военной помощи.