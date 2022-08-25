Тайвань откажется от покупки российского угля

Тайваньская государственная энергетическая компания Taipower осуществила последний платеж за российский уголь по соглашению, подписанному еще до войны в Украине, и не будет заключать никаких новых соглашений о закупке из РФ. Об этом заявил в среду представитель компании.

Как пишет Reuters, Тайвань присоединился к "угольным" санкциям Запада против России за ее вторжение в Украину, стремясь показать, что он является ответственным членом международного сообщества.

Представитель компании Ву Чин-чунг сказал, что перед войной компания согласилась купить в этом году 1,16 млн тонн угля в России за $280 млн.

В этом месяце был произведен окончательный платеж в размере $150 млн и больше уголь не будет покупаться в России. Вместо этого уголь будет поступать из Индонезии, Австралии, Колумбии и ЮАР, сказал Ву Чин-чунг.