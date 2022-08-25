Более 800 млн человек в мире голодает – доклад ВПП

Конфликты, пандемия COVID-19, климатический кризис и рост расходов усилили угрозу голода для 828 млн человек в мире. Об этом говорится в докладе Всемирной продовольственной программы (ВПП).

Так, количество тех, кто сталкивается с острой нехваткой продовольствия, резко возросло - со 135 млн в 2019 году до 345 млн - в 2022-м. 50 миллионов человек в 45 странах находятся на грани голода, а 828 миллионов человек в мире не имеют достаточного количества еды и каждый вечер ложатся спать голодными.

ВПП нуждается в 22,2 миллиарда долларов, чтобы охватить 152 миллиона человек в 2022 году. Однако, поскольку мировая экономика пострадала от пандемии COVID-19, разрыв между потребностями и финансированием больше, чем когда-либо.

Согласно докладу, угроза голода обусловлена ​​несколькими факторами: 60% голодающих живут в районах, охваченных войной и насилием.

Тем временем климатические потрясения уничтожают живую природу, урожаи и средства к существованию, а также подрывают способность людей прокормить себя, а экономические последствия пандемии доводят голод до беспрецедентно высоких количественных показателей.

В докладе отмечается необходимость увеличить объемы гуманитарной помощи и привлечение к финансированию разных источников.