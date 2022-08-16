Последнее обновление: 16.08.2022 16:50

IBU намерен продлить отстранение белорусских биатлонистов от мировых соревнований

Руководство Международного союза биатлонистов (IBU) выступает за продление отстранения белорусских и российских биатлонистов от мировых соревнований на предстоящий сезон.

Решение будет принято на заседании союза с 15 по 18 сентября в Зальцбурге.

В руководстве IBU отмечают, что перед возвращением обе команды должны доказать, что они безоговорочно поддерживают цели и принципы организации. К этому относится и то, что национальные союзы биатлонистов Беларуси и России должны "ясно дистанцироваться от войны", не быть связанными с военными.

В случае соблюдения условий союз может пересмотреть отстранение биатлонистов. В IBU отметили, что у национальных союзов есть месяц до заседания в Зальцбурге на то, чтобы озвучить свою позицию.

Биатлонисты из РБ и РФ отстранены от всех международных соревнований с 24 февраля.

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