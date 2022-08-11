Сейм Латвии признал Россию государством, поддерживающим терроризм

Сейм Латвии утвердил заявление "О целенаправленных военных нападениях России на гражданских жителей и общественное пространство Украины".

В документе говорится о том, что насилие России, направленное на гражданских жителей, и осуществляемое для достижения политических целей является терроризмом, а сама Россия — поддерживающим терроризм государством, сообщает Delfi.

Латвия призывает остальные страны выразить такое же мнение.

За принятие заявления проголосовали 67 парламентариев. Не принимали участие в голосовании депутаты от "Согласия", а также независимые депутаты Юлия Степаненко и Любовь Швецова. В документе утверждается, что Латвия расценивает действия России в Украине как целенаправленный геноцид против украинского народа. В заявлении сказано, что в результате неспровоцированного военного нападения на Украину 12 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома, более 5 млн — свою страну. С 2014 года Россия финансово, политически и военным путем поддерживала сепаратизм и насилие против гражданских жителей в Донецких и Луганских регионах, а также на оккупированном острове Крым. В заявлении упоминается осознанная атака России на Крым, в котором погибли примерно 600 человек, ракетные удары по жилым районам неподалеку от Одессы, нападение на торговый центр в Кременчуке, на тюрьму в Оленивке.

В заявлении также упоминается не только о деяниях России в Украине, но и указывается на то, что Российская Федерация является крупнейшим поставщиком оружия режиму Асада в Сирии, осуществляла теракты в суверенных странах, включая отравление семьи Скрипалей на территории Великобритании и уничтожение самолета Malaysia Airline, что привело к гибели 298 человек.

В заявлении Сейм Латвии: подчеркивает, что Россия целенаправленно преследует украинское гражданское население, прибегая к пыткам и насилию, чтобы оккупировать Украину, деморализовав и парализовав способность к действию вооруженных сил и народа Украины; признает насилие России в отношении гражданского населения, осуществляемое для достижения политических целей, терроризмом, а Россию государством, поддерживающим терроризм, и призывает другие страны-единомышленники выразить это мнение; категорически осуждает военную агрессию Российской Федерации и широкомасштабное вторжение в Украину, осуществляемое при поддержке и участии белорусского режима; призывает евроатлантическое сообщество и его партнеров безотлагательно ввести и усилить всеобъемлющие санкции против Российской Федерации с целью прекращения военной агрессии российской армии в Украине, призывает усилить военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую поддержку Украины, единогласно поддерживает инициативы, осуждающие военные действия России на Украине, и призывает привлечь виновных к ответственности, изолировать Россию от международных и региональных организаций, а также принять равнозначные решения и установить равноценные санкции в отношении Беларуси как сторонника российской военной агрессии; призывает страны-члены Европейского Союза немедленно приостановить действие туристических виз и ограничить выдачу въездных виз гражданам Российской Федерации и Беларуси; поминает всех жертв российской агрессии в Украине — тысячи мирных жителей и защитников Украины; выражает солидарность с Украиной и украинским народом.