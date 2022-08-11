МВД Украины: Беларусь может предоставить «добровольцев» для армии РФ

МВД Украины оценивает как минимальные риски участия граждан Беларуси в войне России против Украины, но указывает на два других аспекта возможного развития ситуации.

«Я бы сказал, что опасность вхождения (белорусов в эту войну – ред.) минимальная. Но есть два других аспекта, о которых мы также не должны забывать. Первый момент – все же враг обстреливает наши позиции с территории Беларуси, в частности, Сумщина и Черниговщина периодически попадают под реактивный артиллерийский огонь, и мы это также должны понимать», - заявил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов, передает Укринформ.

Второй аспект, по словам представителя МВД, связан с тем, что на сегодняшний день сохраняется возможность и более серьезной атаки. У границ, где-то в 35-40 километрах, находятся «Искандеры», в том числе на территории Беларуси, и их ракеты могут быть в любой момент выпущены по территории Украины.

«И еще одно. Мы видим определенные возможности того, что Беларусь сама по себе и не войдет (в эту войну – ред.). Но она может предоставлять добровольцев, своих военных, которые войдут в состав батальонно-тактических групп РФ. По большому счету, формально это будут добровольцы, которые будут под командованием генштаба РФ, но де-факто мы понимаем, что это будут белорусы», - сказал советник министра внутренних дел.