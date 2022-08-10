Джо Байден подписал протоколы о членстве Финляндии и Швеции в НАТО

Президент США Джо Байден во вторник подписал ратифицированные ранее Конгрессом протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

В речи по случаю подписания Байден сказал, в частности. что президент России Владимир Путин получает в виде вступления Финляндии и Швеции именно того, чего не хотел - расширение НАТО.

Большинство граждан Финляндии и Швеции до недавнего времени были против вступления в НАТО, но после того, как Россия развязала полномасштабную войну против Украины, общественное мнение в этих странах быстро и радикально изменилось

В июле 30 стран-членов НАТО подписали протокол о присоединении Швеции и Финляндии. Окончательно и официально они станут членами альянса после того, как протоколы ратифицирует все нынешние члены НАТО.

На сегодняшний день договор о ратификации подписали 23 страны, ещё не ратифицировали - 7 стран: Турция, Греция, Венгрия, Чехия, Словакия, Испания и Португалия.