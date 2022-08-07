Последнее обновление: 07.08.2022 13:16

Франция, Китай и ОАЭ запросили экстренное заседание Совбеза ООН по Газе

Объединенные Арабские Эмираты, Франция и КНР попросили провести закрытое заседание Совета Безопасности ООН 8 августа из-за ситуации вокруг сектора Газа.

Об этом заявила директор департамента стратегических коммуникаций Министерства иностранных дел и международного сотрудничества МИД ОАЭ Афра Махш Аль Хамли, передает РБК.

ОАЭ является непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Запрос вместе с ними, Францией и Китаем также подали Ирландия и Норвегия.

Ожидается, что стороны обсудят на нем текущую ситуацию в секторе и усилия, которые может предпринять мировое сообщество для урегулирования конфликта.

Ситуация вокруг сектора Газа обострилась во второй половине дня 5 августа, когда армия Израиля начала наносить по нему авиаудары в рамках операции «Рассвет». Власти страны подчеркивали, что ведут боевые действия против запрещенной в России террористической группировки «Исламский джихад», а не правящего в регионе ХАМАСа.

В этот же день ЦАХАЛ отчиталась о ликвидации командира северной бригады военного крыла «Исламского джихада» Тайсира аль-Джабари. Накануне, 6 августа, военные сообщили об убийстве командующего южным подразделением Халеда Мансура в городе Рафах.

Премьер Израиля Яир Лапид, выступая с обращением к нации, заявил, что страна не заинтересована в затягивании конфликта, но не боится этого и хочет устранить «угрозу».



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